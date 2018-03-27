Eski kocasına kurşun yağdırdı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Ümmü U., henüz belirlenemeyen bir nedenle eski eşi M.E.'ye çalıştığı otoparkta tabancayla kurşun yağdırdı. M.E. saldırıyı yara almadan atlatırken, Ümmü U. gözaltına alındı. Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Yanına aldığı tabancayla otoparka gelen Ümmü U., burada çalışan eski eşi M.E.'ye henüz bilinmeyen bir nedenle 6 el ateş etti. Silahlı kadını olay yerine yakın noktada görevli polisler etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Saldırıyı yara almadan atlatan M.E., ifade için polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerde 4 boş ve 2 dolu kovan bulundu, soruşturma başlatıldı.
Makam odasına yatak yorgan serdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
İstanbul'da akılalmaz tuzak!
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi
Sahilde aşka geldi
Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi
Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu
Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’
Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!
Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum