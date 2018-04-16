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Eski menajerinden ünlü şarkıcı Kalben’e 200 bin liralık tazminat

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Kalben’e sözleşmeyi haksız yere feshettiği gerekçesiyle eski menajerlik şirketi tarafından açılan 200 bin liralık tazminat davasında, tanık olarak dinelen Kalben’in ağabeyi,” Kalben mutsuzdu ve müziği bırakma noktasına gelmişti“ dedi.Menajerlik payının yüzde 50 gibi aşırı fahiş olması iddiasıyla sözleşmesini fesheden Kalben’e eski menajeri tarafından açılan 200 bin liralık tazminat davanın görülmesine devam edildi.İstanbul 2’inci Fikri ve Sınai Hakları Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki Engin Akıncı ve avukatları katılırken davacı ve davalı tarafından tanıklar dinledi.‘Kalben mutsuzdu ve müziği bırakma noktasına gelmişti‘Duruşmada dinlenen Kalben’in ağabeyi Murat Sağdıç, “1 yıl öncesi döneminden bizden para talebi olmuştu ve o sıralar kalben mutsuzdu.

Ünlü şarkıcı Kalben’e sözleşmeyi haksız yere feshettiği gerekçesiyle eski menajerlik şirketi tarafından açılan 200 bin liralık tazminat davasında, tanık olarak dinelen Kalben’in ağabeyi,” Kalben mutsuzdu ve müziği bırakma noktasına gelmişti“ dedi.
Menajerlik payının yüzde 50 gibi aşırı fahiş olması iddiasıyla sözleşmesini fesheden Kalben’e eski menajeri tarafından açılan 200 bin liralık tazminat davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 2’inci Fikri ve Sınai Hakları Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki Engin Akıncı ve avukatları katılırken davacı ve davalı tarafından tanıklar dinledi.
‘Kalben mutsuzdu ve müziği bırakma noktasına gelmişti‘
Duruşmada dinlenen Kalben’in ağabeyi Murat Sağdıç, “1 yıl öncesi döneminden bizden para talebi olmuştu ve o sıralar kalben mutsuzdu. bizler ailesi olarak bu durumu sorgulamak istedik. Bizlere herkesten çok çalıştığını ve herkesten az kazandığını bunun ise adil olmadığını söyledi. Kalben yaptığı araştırmalara da küçük yüzdelerle çalışırken kendisinin büyük bir yüzde alınmasını sorguladı. Kalben mutsuzdu ve müziği bırakma noktasına gelmişti ben Kalben’in kazancını bilmiyorum ancak normalde yüzde 10 ve 15 menajerlik payı kesilirken benden yüzde 50 kesiyorlar diye kalben bana sızlandı" diye konuştu.
Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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