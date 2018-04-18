Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı bıçaklayan zanlı Asayiş Şube’ye getirildi

İstanbul Fatih Sirkeci’de eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı bıçaklayan şahıs Asayiş Şube’ye getirildi. Zanlı neden yaptınız sorusuna, “hak etti” dedi.

Edinilen bilgiye göre, eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, Fatih Sirkeci’de saat 12.00 sıralarında bir kafeteryada Yüksel K. isimli şahısla buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından şahıs, Vuralhan’ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

“Hak etti”

Vatandaşların ihbarı üzerine Vuralhan, olay yerine sevk edilen ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Vuralhan buradan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırgan Yüksel K.’yı gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şahıs şube girişinde gazetecilerin “neden yaptınız?” sorusuna, “hak etti” dedi.

Alacak-verecek iddiası

Öte yandan yaşanan kavganın Vuralhan ile Yüksel K. arasında alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi. Bu meseleyi konuşmak için kafeteryada buluşan ikilinin bir süre sonra arasında kavga çıktığı sonrasında Yüksel K.’nın Vuralhan’a bıçakla saldırarak boğazından yaraladığı öğrenildi.