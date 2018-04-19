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Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı Yüksel K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 13:32 | Son Güncelleme

IHAAW132520-ASA/19-04-2018 - Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı Yüksel K. 19.04.2018 13:25:20 TSI NNNN

IHAAW132520-ASA/19-04-2018

- Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı Yüksel K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

19.04.2018 13:25:20 TSI
NNNN

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