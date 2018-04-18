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Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı Fatih’te bıçaklanarak öldüren katil zanlısı Yüksel K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:13 | Son Güncelleme

IHAAW170637-ASA/18-04-2018 - Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı Fatih’te bıçaklanarak öldüren katil zanlısı Yüksel K. 18.04.2018 17:06:37 TSI NNNN

IHAAW170637-ASA/18-04-2018

- Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı Fatih’te bıçaklanarak öldüren katil zanlısı Yüksel K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

18.04.2018 17:06:37 TSI
NNNN

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