Eski Milli Savunma Bakanını öldüren sanık tutuklandı

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yüksel K., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık, işlemlerinin ardından Yüksel K.’yı "kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanmasının ardından Yüksel K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hava durumu nasıl olacak?
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!
HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Avusturya'dan skandal hamle!
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
Okuyucu Yorumları 0 yorum