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Eski Milli Savunma Bakanını öldüren sanık tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yüksel K., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yüksel K., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık, işlemlerinin ardından Yüksel K.’yı "kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanmasının ardından Yüksel K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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