Eski müdürden sanık işadamı hakkında ‘örgütsel bir tavır sergiledi’ iddiası (2)

TAHLİYE YOK, DURUŞMA ERTELENDİ
İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finans desteği sağladıkları öne sürülen tutuklu işadamları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk'un 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davaya öğleden sonrada devam edildi. Davanın öğleden sonraki bölümünde sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini ve işadamlarının mal varlıkları üzerindeki tedbir ve kayyumun kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti bu talepleri reddederek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.
Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
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