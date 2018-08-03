Eski muhtar, evinde öldürüldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde eski muhtar Kemal Duyar (67), evinde otururken, pencereden tüfekle başından vurularak öldürüldü. Olay, Kadirli'ye bağlı Hacıhaliloğlu köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Kemal Duyar'a, evinde otururken pencereden tüfekle ateş açıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından başından vurulan Duyar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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