HABER

Eski muhtar traktörün altında kalarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 00:26 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, bahçesinde çalıştığı sırada devrilen traktörünün altında kalan 68 yaşındaki Lütfi Doğan hayatını kaybetti.

Eski muhtar traktörün altında kalarak can verdi

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, bahçesinde çalıştığı sırada devrilen traktörünün altında kalan 68 yaşındaki Lütfi Doğan hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Arzular Mahallesi'nde meydana geldi. Arzular Mahallesi'nin üç dönem boyunca muhtarlığını yapan ve 2014 seçimlerinde muhtarlığı bırakan Lütfi Doğan, kendisine ait eğimli bahçesinde 09 UH 985 plakalı traktörle çalışırken, aracın kontrolünü kaybetti. doğan, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi, savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Salih Müslim HDP'li vekillerle ortaya çıktı!Salih Müslim HDP'li vekillerle ortaya çıktı!
İYİ Parti harekete geçti! YSK'ya bu yazıyı gönderdilerİYİ Parti harekete geçti! YSK'ya bu yazıyı gönderdiler
CHP'den Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklamaCHP'den Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu

Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu

8 aylık hamile kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı

8 aylık hamile kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.