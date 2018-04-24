Eski muhtar traktörün altında kalarak can verdi

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, bahçesinde çalıştığı sırada devrilen traktörünün altında kalan 68 yaşındaki Lütfi Doğan hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Arzular Mahallesi'nde meydana geldi. Arzular Mahallesi'nin üç dönem boyunca muhtarlığını yapan ve 2014 seçimlerinde muhtarlığı bırakan Lütfi Doğan, kendisine ait eğimli bahçesinde 09 UH 985 plakalı traktörle çalışırken, aracın kontrolünü kaybetti. doğan, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi, savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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