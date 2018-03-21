Eski muhtar zeytinlikte ölü bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde eski muhtar zeytinlikte ölü olarak bulundu.
Yeni Gürle Mahallesi’nde 2004-2014 yılları arasında muhtarlık yapan ve bir dönem Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Merkez yönetim kurulu üyeliği vazifesinde bulunan Ahmet Altın, kendisine ait zeytinlikte ölü olarak bulundu. Traktörü ile zeytinliğe giden Ahmet Altın’dan yakınları haber alamadı. Zeytinliğe giden yeğeni, Altın’ın traktörün yanında yerde yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekipleri, Ahmet Altın’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma Altın’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatırken, Altın’ın kalp krizi neticesinde ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!
İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum