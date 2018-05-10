Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Samsun'da uzun yıllar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yapan ve 2011'de AK Parti Milletvekili adayı, 2015'te ise MHP'de aday adayı olan eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Atakum ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Karanfil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.
'Böyle müze mi olur?' demeyin! Turist akınına uğruyor
Son dakika! İzmir'de FETÖ'den 96 kişiye gözaltı kararı
15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi
11 kocası olmakla suçladıkları kadını taşlayarak öldürdüler
Burayı tanıyabildiniz mi?
Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum
Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı
İran-İsrail krizi: Suriye'de alarm verildi! Golan Tepeleri vuruldu
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum