Eski nişanlısını bacaklarından vurdu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da caddede yürürken eski nişanlısı Erkan D.'nin silahlı saldırısına uğrayan Neslihan Yakışır, bacaklarından yaralandı. Kaçan Erkan D. yakalanıp gözaltına alınırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Neslihan Yakışır, yolda yürürken kısa süre önce ayrıldığı eski nişanlısı Erkan D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet ettiği Neslihan Yakışır, kanlar içinde yere yığılırken, Erkan D. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerin polis ve ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakışır, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Erkan D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Saldırı ve şüphelinin kaçış anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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