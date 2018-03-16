Eski nişanlısını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da eski nişanlısını tabancayla yaralayan Erkan Dik (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, Neslihan Yakışır'a (34) caddede yürürken, eski nişanlısı Erkan Dik (40) tabancalı saldırıda bulundu. Bacaklarının çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Erkan Dik ise İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından saldırıda kullandığı tabancayla yakalanıp, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!
Fatih Portakal’dan İstiklal Marşı tepkisi: Bunlar çok tehlikeli konular
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar
'Sıfır beden tarikatı'na operasyon
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum