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Eski öğretmen FETÖ’den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 18:28 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gönen ilçesinde daha önce firari iken yakalanarak adli makamlara sevk edilen ve hakkında verilen adli kontrol kararı ile salıverilen eski öğretmen M.K.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde daha önce firari iken yakalanarak adli makamlara sevk edilen ve hakkında verilen adli kontrol kararı ile salıverilen eski öğretmen M.K. elde edilen kanıtlar ışığında yeniden yakalanarak tutuklandı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında daha önceden firari konumda iken yakalanarak mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen ve adli kontrol kararı ile salıverilen, Milli Eğitim’deki öğretmenlik görevinden ihraç edilen M.K. adlı şahıs İzmir’de gözaltına alınarak tutuklandı.

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