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Eski okul bahçesinde ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 09:26 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde eski okul bahçesinde, av tüfeğiyle öldürülen bir kişinin cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde vatandaşlar, eski okul bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Mersin’in Mut ilçesinde eski okul bahçesinde, av tüfeğiyle öldürülen bir kişinin cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde vatandaşlar, eski okul bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Müjdat Koç’a (33) ait olduğunu belirledi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Müjdat Koç’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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