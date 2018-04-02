Eski ortağını öldüren zanlı ve arkadaşları tutuklandı

Kayseri’de önceki gün, tartıştığı eski ortağını tabanca ile vurarak öldüren zanlı ve olaya karıştıkları belirlenen iki kişi tutuklandı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’nde dün akşam 18.45’te meydana gelen olayda D.V. ile eski ortağı S.U. konuşmak için Kuzey Çevre Yolu yakınlarında buluştu. Burada çıkan tartışmada S.U., yanındaki tabanca ile D.V.’yi vurarak öldürdü.
Polis ekipleri, olay sonrasında yaptıkları çalışma sonrasında katil zanlısı S.U. ile olaya karıştıkları belirlenen G.T. ile H.Ü.’yü gece saat 02.00 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı.
Haklarındaki işlemler tamamlanan S.U. ve beraberindeki G.T. ile H.Ü., dün adliyeye sevk edilmişti. Zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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