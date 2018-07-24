Eski otomobili çalıştıramayınca son model otomobili çaldı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 1986 model otomobili çalıştıramayınca yanındaki 2018 model otomobili kaçırırken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. S.T. (22), gece caddede park halinde bulunan 1986 model otomobili, çalmak istedi. Kapıyı açan S.T., eski aracı çalıştıramayınca yanında park halindeki 2018 model otomobile yöneldi. Şüpheli, kapısını kısa sürede açtığı aracı çalıştırarak götürdü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, araç sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Caddedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin peşine düştü. Çalışmalar sürerken, otomobil 11 Eylül Bulvarı üzerinde görüldü. Şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu araç durduruldu, otomobili çaldığı belirlenen S.T. gözaltına alındı, yanındaki 3 arkadaşı serbest bırakıldı. Otomobil ise sahibine teslim edildi.
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi
Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Erdoğan'dan komşuya önemli telefon
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum