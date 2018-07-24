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Eski otomobili çalıştıramayınca son model otomobili çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 17:08 | Son Güncelleme

BURSA'da, 1986 model otomobili çalıştıramayınca yanındaki 2018 model otomobili kaçırırken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 1986 model otomobili çalıştıramayınca yanındaki 2018 model otomobili kaçırırken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. S.T. (22), gece caddede park halinde bulunan 1986 model otomobili, çalmak istedi. Kapıyı açan S.T., eski aracı çalıştıramayınca yanında park halindeki 2018 model otomobile yöneldi. Şüpheli, kapısını kısa sürede açtığı aracı çalıştırarak götürdü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, araç sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Caddedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin peşine düştü. Çalışmalar sürerken, otomobil 11 Eylül Bulvarı üzerinde görüldü. Şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu araç durduruldu, otomobili çaldığı belirlenen S.T. gözaltına alındı, yanındaki 3 arkadaşı serbest bırakıldı. Otomobil ise sahibine teslim edildi.

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