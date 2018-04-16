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Eski Polis Laboratuarı Şube Müdürü'ne FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski Kriminal Polis Laboratuarı Şube Müdürü Mehmet H.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski Kriminal Polis Laboratuarı Şube Müdürü Mehmet H.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Bursa Kriminal Polis Laboratuarı Şube Müdürü Mehmet H.'nin de bulunduğu 3 kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer 2 kişiden U.D.'nin iş yeri hekimi, R.Ç.'nin ise ihraç edilen bir polis memuru olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi.

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