Eski polis müdürüne sosyal medyadan canlı yayınlanan dayağa 1 yıl 4 ay hapis

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürüne sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak meydan dayağı atan bir kişi, yargılandığı mahkemece 3 ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılırken, aynı suçtan yargılanan 3 kişi ise beraat etti.

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü G.Ö., daha önceden tanıdığı bir esnaf tarafından sokak ortasında darp edilmişti. Önce iş yerinin içinde darp edilen G.Ö.’nün daha sonra esnaf R.Ç. tarafından sokak ortasına çıkarılıp darp edilme anı sosyal medyada canlı olarak yayınlamıştı.

Olay yerine gelen polis tarafından kurtarılan G.Ö., kanlar içinde kalıp hastanelik olmuştu. Savcıya ifade verip serbest bırakılan R.Ç. ve arkadaşları M.Ü., E.A. ve S.Ü. hakkında Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın 1 Mart’ta yazılan gerekçeli kararında R.Ç.’nin "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 28 gün, "hakaret" suçundan 2 ay 21 gün ve "basit tehdit" suçundan da 18 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Aynı suçtan yargılanan M.Ü., E.A. ve S.Ü.’nün ise beraat ettikleri öğrenildi.