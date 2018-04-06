HABER

Eski Samsun Garnizon Komutanı Eken’e FETÖ’den müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken’in yargılandığı dava sonuçlandı.

Eski Samsun Garnizon Komutanı Eken’e FETÖ’den müebbet

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken’in yargılandığı dava sonuçlandı. Eken, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken’in davası bugün Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Bafra Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Eken, yaptığı son savunmada beraat talebinde bulundu.
Basına kapalı olarak görülen davada, sanık Mehmet Şükrü Eken’in yaptığı savunmanın ardından, mahkeme kararını açıkladı. “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya ve ya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan yargılanan Eken, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Samsun Garnizon Komutanı Eken’e FETÖ’den müebbet

Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandıEskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı
Teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktıTeröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.