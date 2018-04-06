Eski Samsun Garnizon Komutanı Eken’e FETÖ’den müebbet

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken’in yargılandığı dava sonuçlandı. Eken, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken’in davası bugün Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Bafra Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Eken, yaptığı son savunmada beraat talebinde bulundu.

Basına kapalı olarak görülen davada, sanık Mehmet Şükrü Eken’in yaptığı savunmanın ardından, mahkeme kararını açıkladı. “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ön gördüğü düzeni ortadan kaldırmaya ve ya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan yargılanan Eken, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.