'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

Yeni bir eve çıkmak için köpeği bir hafta eski kız arkadaşında bıraktığını, almak için geri döndüğünde kapıların yüzüne kapatıldığını belirten Baçaru, eski kız arkadaşının 'Marley'e kendisi kadar iyi bakamadığını savundu.
Ezgi B'nin 'Marley'i kendisine vermeyeceğini söylediğini anlatan Baçaru, şöyle konuştu:
"Marley benden öncesinde tasmasından çıkmamış bir köpekti. Benimle özgürlüğe kavuştu. Yanımda yürürken bile tasmasız gezerdi. Yaklaşık 5 aydır göremiyorum onu. En azından iyi durumda olduğunu göreyim istiyorum ama buna da müsaade etmediler. Marley'in bana karşı duyguları daha fazla. Tuvaleti gelince terasa çıkartan biriyle onunla sokaklarda koşturan birisi aynı olamaz. Köpeğim için hukuk mücadelesi veriyorum ve sonuna kadar da vereceğim."
Baçaru, "O benim kızım. Ben onun, bensiz neler hissettiğini biliyorum. En son eve onu almak istediğimi söylemeye gittiğimde kapının arkasındaki seslerini duymanız lazımdı. Resmen ağlıyordu." dedi.
"BU BİR EMSAL OLACAK"
Davacı vekili avukat Oytun Süllü adına dosya hazırlığı ve takibini yürüten stajyer avukat Ahmet Seyhan da köpeğin sahiplendirilmesi sonrasında gerçek sahibinin Osman Orhan Baçaru olduğunu savundu.
Seyhan, yargı kararının bu konuda emsal teşkil edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"2017 yılı mart ayında karşı taraf internetten köpeği sahiplendirme ilanı vermiş. Bu delil elimizde mevcut. Sahiplenme resmi olarak gerçekleşmiş. Marley şu anda zorla alıkonulmaktadır. Gerekli başvurularımızı tamamladık. İnşallah davayı kazanacağız ve bu bir emsal olacak. Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde davamızı açtık. Müvekkilim gerçekten iyi bir hayvansever."
"İNTİKAM ALMAK İÇİN YAPIYOR"
Konu ile ilgili hakkında dava açılan Ezgi B. ise davacı Osman Orhan Baçaru'nun kendisinden ayrıldıktan sonra intikam almak için bu yola başvurduğunu ileri sürdü.
Ezgi B, köpeği "Marley"i 3,5 aylıkken sahiplendiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Marley yaklaşık 4 yıldır bende. Ayrıldığımız için şimdi Marley'i benden alarak acı çektirmek istiyor. Kızımı Osman'a vermeyi düşünmüyorum. Bir dönem sahiplendirmeyi düşünmüştüm. O dönemde Osman'la tanıştım ve sahiplendirmekten vazgeçtim. Osman'ın birkaç aşı karnesine adını yazdırıp kendini sahibi gibi göstermesi Marley'in gerçek sahibi olduğunu kanıtlamaz."
Marley'in kimde kalacağı sorusunun cevabı, Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek davada belli olacak.
Davanın ilk duruşması 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!
Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi
Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek
İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!
Güneşin erittiği kadın organlarını bir bir kaybediyor
İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı
Son dakika! İran'dan ABD açıklaması
MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Güldüren Ramazan capsleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum