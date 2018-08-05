Eski sevgilisini Antalya'da bulup bıçakladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANKARA'dan, şiddet gördüğü iddiasıyla geçen yıl kaçarak Antalya'nın Kemer ilçesine yerleşen bir çocuk annesi Serpil A. (41), kendisine bir yıl sonra ulaşan eski erkek arkadaşı Kamer K. (47) tarafından sırtından ve bacaklarından bıçaklandı. Serpil A. tedaviye alınırken, Kamer K. jandarma tarafından yakalandı.

Ankara'da kızıyla oturan Serpil A., geçen yıl Kamer K. ile tanışıp arkadaş oldu. Kamer K. bir süre sonra Serpil A.'ya şiddet uygulamaya başladı. Polise şikayette bulunan ve koruma kararı aldıran Serpil A., Kamer K.'nın sık sık yoluna çıkması üzerine geçen yıl kızıyla Antalya'nın Kemer ilçesine yerleşti. Kamer K., adresini gizli tutan Serpil A.'ya kısa süre önce ulaştı ve iddiaya göre kadını sık sık telefonla arayarak tekrar kendisiyle birlikte olması için tehdit ettti. Serpil A., jandarmaya başvurarak koruma isteyip şikayetçi oldu.

MARKET ÇIKIŞI SALDIRDI

Kamer K., dün öğle saatlerinde evinden alışverişe giden Serpil A.'yı market çıkışında durdurdu. Kamer K., Serpil A.'ya yeniden yanına dönmesini söyledi. Kadının itirazı üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kamer K., tekme tokat dövdüğü Serpil A.'yı sırtından ve bacaklarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Serpil A., sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla önce Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Serpil A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Arbede sırasında elindeki bıçağın saplanması nedeniyle sağ bacağından yaralan Kamer K. ise kaçmaya çalıştığı sırada jandarma ekiplerince otobüs durağında yakalandı. Hastanede tedavisi yapılan Kamer K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

