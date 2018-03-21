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Eski sevgilisini sokak ortasında vuran kadın adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 16:03 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eskiden dost hayatı yaşadığı iddia edilen şahısı sokak ortasında vuran kadın, adliyeye sevk edildi.Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi 751 Sokak’ta meydana gelmişti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eskiden dost hayatı yaşadığı iddia edilen şahısı sokak ortasında vuran kadın, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi 751 Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Tahsin Ö. isimli bir şahıs ile eskiden dost hayatı yaşadıkları iddia edilen Serap C. İsimli bir kadın arasında sokak ortasında tartışma çıkmıştı. Giderek büyüyen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Serap C. tabancasını çıkartarak Tahsin Ö.’ye 4 el ateş etmişti. Sol göğsünden ve sırtından yaralanan Tahsin Ö. kanlar içinde yatarken, Serap C. olay yerinden kaçmış, olay erine 200 metre uzaklıkta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tahsin Ö., hemen tedavi altına alınmıştı. Tahsin Ö.’nün hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Serap C. Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıslar arasında çıkan tartışmanın Tahsin Ö.’nün Serap C’ye barışmak istediğini söylemesi üzerine çıktığı öğrenildi.

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