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Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 11:14 | Son Güncelleme

Trabzon'da kız arkadaşından ayrılan O.K.'nin hayatı kabusa döndü. Adamın iddiasına göre; Eski sevgilisi F.U., ayrılığın ardından alkol alıp O.K.'nin kapısına dayandı, hatta polise eski erkek arkadaşının evinde fuhuş yaptırdığı ihbarını bile yaptı. Genç kadın için uzaklaştırma kararı aldıran şahıs, "Kendisiyle bir süre birliktelik yaşadık. Ayrılığın ardından geceleri içerek evime gelmeye başladı. Kapıyı açmayınca kapıyı tekmeliyor, ‘Aç kapıyı o.. ç..' diyor" diye şikayette bulundu

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Trabzonlu O.K., eski sevgilisi F.U. adlı kadını evinin kapısını tekmeleyip tehdit ettiği gerekçesiyle polise şikayet etti. Ayrıca uzaklaştırma istedi. Gencin talebini değerlendiren aile mahkemesi F.U. adlı kadının bir ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmaması kararı alırken bunu ihlal ederse hapis cezası verileceğine hükmetti.

'KAPIYI TEKMELİYOR'

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzonlu O.K., aşık olduğu F.U. adlı kadınla bir süre sonra ayrıldı. Bu duruma sinirlenen F.U., iddiaya göre sık sık O.K.'nin Kanuni Mahallesi'ndeki evini basmaya başladı. F.U.'nun gece yarısı alkol alıp evini bastığını ve kapılarını tekmelediğini ileri süren O.K., kapı önünde kendisine hakaret ettiğini söyleyerek polise başvurdu.

'AÇ KAPIYI O..Ç..'

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde işçi olarak görev yapan O.K., ayrıldığı sevgilisi F.U.'nun polisi arayarak, evinde fuhuş yapıldığı yönünde asılsız ihbarlarda bulunduğunu ileri sürdü. O.K., "Kendisiyle bir süre birliktelik yaşadık. Ayrıldıktan sonra geceleri içerek evime gelmeye başladı. Kapıyı açmayınca kapıyı tekmeliyor, ‘Aç kapıyı o.. ç..' diye hakaretler ediyor. Bütün mahalleyi ayağa kaldırıyor. Kendisinden şikayetçiyim" dedi. F.U. hakkında uzaklaştırma talebinde bulunan O.K. şahit olarak site yöneticisinin adını verdi.

AİLE MAHKEMESİ TEDBİR KARARI VERDİ

O.K.'nin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, aile mahkemesi de koruma talebini değerlendirdi. Trabzon Aile Mahkemesi, F.U. adlı kadının bir ay süreyle O.K.'ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, kararın ihlal edilmesi halinde hapis cezasının uygulamaya sokulacağına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
eski sevgili Trabzon

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