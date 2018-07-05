Eski Vali Harput kefaleti yatırdı, savcılık tahliyeye itiraz etti (3)

SAVCILIĞIN İTİRAZI YARIN DEĞERLENDİRİLECEK

Bursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un tahliye olmasından ardından, gözler Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bir üst mahkeme olan Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne kefaletle tahliye kararına itiraz etmişti.

Başsavcılığın tahliyeye yaptığı bu itirazın, yarın incelenerek karar verilebileceği açıklandı.

