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Eski Vali Harput kefaleti yatırdı, savcılık tahliyeye itiraz etti (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

SAVCILIĞIN İTİRAZI YARIN DEĞERLENDİRİLECEK Bursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un tahliye olmasından ardından, gözler Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi.

SAVCILIĞIN İTİRAZI YARIN DEĞERLENDİRİLECEK
Bursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'un tahliye olmasından ardından, gözler Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bir üst mahkeme olan Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne kefaletle tahliye kararına itiraz etmişti.
Başsavcılığın tahliyeye yaptığı bu itirazın, yarın incelenerek karar verilebileceği açıklandı.

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