HABER

Eski Vali Harput kefaleti yatırdı, savcılık tahliyeye itiraz etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 13:56 | Son Güncelleme

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY davasında 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın ilerleyen yaşları ve sağlık durumları göz önüne alınarak 50'şer bin lira kefaletle tutuksuz yarılanmak üzere tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY davasında 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın ilerleyen yaşları ve sağlık durumları göz önüne alınarak 50'şer bin lira kefaletle tutuksuz yarılanmak üzere tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Bu arada, Şahabettin Harput'un, avukatları aracıyla kefaleti yatırdığı belirtildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Ağustos ayında çıkartıldığı mahkemece 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından, aralarında Harput'un da bulunduğu 27'si tutuklu, 60 sanık hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve terörizmin finansmanının kanununa muhalefet' suçlarından 10'ar yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Şahabettin Harput'un suçlamaları kabul etmediği yargılama sürerken, tutuklu sanıklardan 13'ü tahliye edildi.
Harput'un aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davanın yargılamasına dün devam edildi. Duruşma sonunda, mahkeme savcısının tutukluluk hallerinin devamını talep etmesine karşın mahkeme heyeti, sağlık problemleri ve yaşları dikkate alınarak Şahabettin Harput ile diğer tutuklu sanıklar Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turan'ın 50'şer bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi, duruşmayı Eylül ayına erteledi.
HARPUT KEFALETİ YATIRDI, SAVCI İTİRAZ ETTİ
Bu gelişmenin ardından Şahabatten Harput'un avukatlarI, istenilen 50 bin liralık kefaleti yatırdı. Mahkemenin tahliye kararına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazın 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde inceleneceği öğrenildi.

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Bursa Barosu: Zihniyet değişmeden, idam veya hadım çözüm olmazBursa Barosu: Zihniyet değişmeden, idam veya hadım çözüm olmaz
Datça'da resim ve seramik çalıştayıDatça'da resim ve seramik çalıştayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Diğer Haberler
Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.