Eski valiye hakaretten ceza aldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Kemal Arslan hakkında, Burdur eski Valisi Şerif Yılmaz'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 8 bin 840 lira adli para cezasına yönelik itiraz reddedildi.
Burdur eski Valisi Şerif Yılmaz, geçen yıl Burdur Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Kemal Arslan hakkında kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen mart ayında görülen davada, Kemal Arslan 442 gün adli para cezasına mahkum edildi. Cezanın günlüğü 20 liradan 8 bin 840 adli para cezasına çevrilmesi ve 24 eşit taksitte ödenmesine karar verildi.
Kemal Arslan, karara Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde itiraz etti. Dosyayı görüşen mahkeme heyeti, 22 Mayıs 2018 tarihinde itirazı reddederek cezayı onadı.
GÖREVDEN AYRILINCA HELVA DAĞITMIŞTI
Aynı zamanda emekli öğretmen olan Kemal Arslan, eski Vali Şerif Yılmaz geçen mayıs ayında Manisa'da Ak Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevden ayrılınca Cumhuriyet Meydanı'nda 2 kilogram helva dağıtmıştı. Şerif Yılmaz milletvekili aday listesine girememişti. Kemal Arslan, Haziran 2016- Nisan 2018 tarihleri arasında Burdur'da vali olarak görev yapan Şerif Yılmaz'ın olumsuz uygulamalarda bulunduğunu öne sürmüştü.
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