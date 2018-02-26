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Eski Yakakent İlçe Emniyet Amiri ve yardımcısına FETÖ’den 6 yıl 3’er ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 15:57 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Yakakent İlçe Emniyet Amiri ve yardımcısı yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3’re ay hapis cezasına çarptırılırken, bir polis memuru ise beraat etti.Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Yakakent İlçe Emniyet Amiri Ali Türkmen, yardımcısı olan Başkomiser Emrah Çınar ve tutuksuz olan polis memuru Gafur Yalçın’ın yargılanması sona erdi.

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Yakakent İlçe Emniyet Amiri ve yardımcısı yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3’re ay hapis cezasına çarptırılırken, bir polis memuru ise beraat etti.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Yakakent İlçe Emniyet Amiri Ali Türkmen, yardımcısı olan Başkomiser Emrah Çınar ve tutuksuz olan polis memuru Gafur Yalçın’ın yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya gazeteciler alınmadı.
Mahkeme, Ali Türkmen ve Emrah Çınar’ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıp tahliyelerine karar verdi. Tutuksuz yargılanan polis memuru Gafur Yalçın ise beraat etti.

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