HABER

Eskiden çalıştığı sigorta firmasına kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

İZMİT'te, daha önce çalıştığı sigorta firmasının önüne otomobille gelen 1 kişi, pompalı tüfekle ateş açtı.

Eskiden çalıştığı sigorta firmasına kurşun yağdırdı

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, daha önce çalıştığı sigorta firmasının önüne otomobille gelen 1 kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki sigorta firmasında meydana geldi. Bir süre önce çalıştığı firmanın önüne otomobille gelen, ismi öğrenilemeyen şüpheli, yanında taşıdığı pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan, iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra otomobiline binip, olay yerinden kaçtı. Pazar günü iş yeri kapalı olduğu için olayda yaralanan olmadı. İş yerinin camları kırılırken, saçmalar, tavana ve duvarlara isabet etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Eskiden çalıştığı sigorta firmasına kurşun yağdırdıEskiden çalıştığı sigorta firmasına kurşun yağdırdıEskiden çalıştığı sigorta firmasına kurşun yağdırdı

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyorTek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor
Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!
Ankara'daki patlamada flaş gelişme!Ankara'daki patlamada flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.