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Eskifest, binlerce müzikseverin katılımıyla başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 14:53 | Son Güncelleme

TÜRK rock müziğinin yıldızlarını bir araya getiren müzik festivali 'Eskifest' başladı.

Eskifest, binlerce müzikseverin katılımıyla başladı

Orhan SENCER/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRK rock müziğinin yıldızlarını bir araya getiren müzik festivali 'Eskifest' başladı.
Tepebaşı’ndaki Eskişehir Mola Tesisleri’nde dün başlayan festivalde Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Yeni Türkü, Pinhani, Tuna Kiremitçi, Niyazi Koyuncu ve What da Funk konser verdi. Umut Kuzey önderliğinde ilki gerçekleştirilen ve 20 bine yakın müzikseverin katıldığı festivalde bugün Athena, Feridun Düzağaç, Manga, Vega, Adamlar, Sena Şener ve Set sahneye çıkacak.
Eskifest, yarın Teoman, Selda Bağcan & Boom Pam, Büyük Ev Ablukada, Ezhel, Umut Kuzey, Pera ve Piiz konserleriyle sona erecek.

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Eskifest, binlerce müzikseverin katılımıyla başladıEskifest, binlerce müzikseverin katılımıyla başladıEskifest, binlerce müzikseverin katılımıyla başladıEskifest, binlerce müzikseverin katılımıyla başladı

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