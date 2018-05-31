Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Büyüklüğü neredeyse bir kedi kadar olan lağım fareleri, Emirler Mahallesi'nde adeta terör estiriyor. Kazdıkları tünellerle mahalle sakinlerinin ağıl ve kümeslerine giren fareler, burada vatandaşların iddialarına göre buldukları hayvanlara zarar vererek öldürüyor. Kuş, koyun, tavuk, ördek ayırt etmeksizin sivri dişleriyle hayvanların boynundan ısırıp öldüren lağım fareleri, maddi zararın yanında manevi olarak da insanları tedirgin ediyor.

“GECE GELİYORLAR, BOĞDUKTAN SONRA ENSELERİNİ KOPARTIP KANLARINI İÇİYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Özkan, lağım farelerinin yaklaşık 30 kadar kuşu öldürmesinin ardından kümesi boşalttıklarını belirterek, “Bizim buralarda kuşlar vardı. Kuşlardan 20-30 tane zayiat verdik biz. Ondan sonra buradan kuşları kaldırdık. Gece geliyorlar, boğduktan sonra enselerini kopartıp kanlarını içiyorlar. Hayvanları perişan ediyorlar, kimi ölüyor kimi yaralanıyor ama sonra onlar da ölüyor. Koca köyde sorun var. Komşulara da zarar vermişler; tavuklara, civcivlere, ördeklere, kaz yavruları, ördek yavruları. Zaten pek bir üretim olmadı. Fareler büyük, kedi kadar var. Kapan yaptık ama fark etmedi” ifadelerini kullandı.