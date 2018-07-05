HABER

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 03:41 | Son Güncelleme

Eskişehir- Ankara Karayolu'nda hareket halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücünün emniyet şeridine park ettiği otobüsteki yolcular, yoldaki diğer sürücülerin de yardımıyla kapılardan ve kırılan camlardan tahliye edildikten kısa süre sonra araç alev topuna dönüştü. Can kaybı ve yaralanan olmayan olayda yanan otobüs itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay saat 01.00 sıralarında Eskişehir- Ankara Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Konya'dan İstanbul istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BDS 05 plakalı yolcu otobüsünde, Eskişehir'e 20 kilometre mesafede yangın çıktı. Motor kısmından başladığı belirtilen yangın nedeniyle sürücü, otobüsü emniyet şeridinde park ederken, yolcular, yoldan geçen araçlarda bulunanların da yardımıyla kapılardan ve kırılan camlardan çıkartılarak tahliye edeldi. Yolcuların tahliyesinin hemen ardından yangın hızla yayılarak, otobüs bir anda alev topuna dönüştü. Yolcular panik ve korku yaşarken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi geldi. Otobüs yangını nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikada yanan otobüs tamamen söndürüldükten sonra karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Otobüsten tahliye edilen yolcular ise firmanın tahsis ettiği bir başka otobüsle İstanbul'a gönderildi. Jandarma, motor bölümünde elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı öne sürülen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Eskişehir'de yolcu otobüsü yandıEskişehir'de yolcu otobüsü yandı
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bittiKardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir yolcu otobüsü yangın

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.