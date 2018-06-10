Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Yeşiltepe Mahallesinde yürütülen çalışmalar esnasında; 3’ü uyuşturucu satıcısı 3’ü de uyuşturucu kullanıcısı olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 460 çıkı satışa hazır halde 70,04 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet dolu kartuş ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para bin 970 TL nakit para ele geçirildi.
3 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, 3 şüpheliye ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.
“BİZİ DEĞİL GİT MAHALLEYİ ÇEK ”
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 2’si kadın 3 şahıs adliyeye getirildi. Narkotik ekipleri nezaretinde getirilen şahıslardan bir şüpheli kadın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaretlerle birlikte, “Sen de iyi çek tamam mı! Bizi değil git mahalleyi çek. Yürü mahallede satıyorlar onu çek. Satmadık bunu satmadık. Git Kuyubaşı’nda çok satıyorlar” ifadelerini kullandı.
“GARI SATTIK GARI”
Ayrıca adliye sevk edilen şüpheli kadınların yakını olduğu iddia edilen bir kadın da, “Garı sattık garı” diye bağırarak basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi. (İHA)
Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor
Herkesin gözü önünde kendilerini ateşe verdiler! 32 kişi alev alev yandı!
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum