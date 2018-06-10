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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 07:42 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalanırken, şüpheli bir kadın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaretler ederek “Bizi değil git mahalleyi çek. Yürü mahallede satıyorlar onu çek ” dedi.

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Yeşiltepe Mahallesinde yürütülen çalışmalar esnasında; 3’ü uyuşturucu satıcısı 3’ü de uyuşturucu kullanıcısı olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 460 çıkı satışa hazır halde 70,04 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet dolu kartuş ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para bin 970 TL nakit para ele geçirildi.

3 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, 3 şüpheliye ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.

“BİZİ DEĞİL GİT MAHALLEYİ ÇEK ”

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 2’si kadın 3 şahıs adliyeye getirildi. Narkotik ekipleri nezaretinde getirilen şahıslardan bir şüpheli kadın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaretlerle birlikte, “Sen de iyi çek tamam mı! Bizi değil git mahalleyi çek. Yürü mahallede satıyorlar onu çek. Satmadık bunu satmadık. Git Kuyubaşı’nda çok satıyorlar” ifadelerini kullandı.

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“GARI SATTIK GARI”

Ayrıca adliye sevk edilen şüpheli kadınların yakını olduğu iddia edilen bir kadın da, “Garı sattık garı” diye bağırarak basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi. (İHA)

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Eskişehir 4 erkekle yakalanan kadın uyuşturucu operasyonu

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