Eskişehir emniyetinden Narkorehber eğitimi

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alpu ve İnönü İlçe Emniyet Amirlikleri koordinesinde yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim verildi.

Alpu Kaymakamı Ömer Özbay’ın katılımları ile Alpu Belediyesi çalışanları, Alpu ve İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görev yapan idareci ve öğretmenlere yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince iki oturum halinde Narkorehber eğitimi verilmiştir. Verilen eğitime toplam 140 kişi katılım gösterdi.