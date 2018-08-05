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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 22:11 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir güvenlik görevlisi, dönem dönem yanında çalıştığı mali müşaviri öldürdü, ardından kendi canına kıydı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Alınca Mahallesi 158'inci Sokakta bulunan bağ evinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Osmangazi Üniversitesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih Toka (41), eski çalıştığı ve zaman zaman da yardım ederek işlerini yaptığı Oğuz Erentürk’ün (53) bağ evine gitti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İkili bilinmeyen bir sebepten bahçede tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fatih Toka, Oğuz Erentürk’ü pompalı tüfekle sırtından vurdu. Daha sonra bahçeden eve giren Toka, intihar etti. İki şahıs da olay yerinde hayatlarını kaybederken, cenazeler Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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