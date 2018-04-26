Eskişehir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 20'YE ÇIKTI
Eskişehir merkezli 8 ilde havacı askerlere yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda bir muvazzaf subay daha gözaltına alındı. Böylece operasyonda gözaltı sayısı 20'ye çıktı. 6 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Şüpheliler arasında kapatılan asker hastanelerinde, pilotlara uçuş belgesi veren tabip subayların da bulunduğu belirtildi.
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