Eskişehir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 20'YE ÇIKTI

Eskişehir merkezli 8 ilde havacı askerlere yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda bir muvazzaf subay daha gözaltına alındı. Böylece operasyonda gözaltı sayısı 20'ye çıktı. 6 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüpheliler arasında kapatılan asker hastanelerinde, pilotlara uçuş belgesi veren tabip subayların da bulunduğu belirtildi.

