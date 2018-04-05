Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - EESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Manisa, Niğde, Van ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları öne sürülen S.E., Ö.P., A.D., İ.S., H.T. ve F.K. yakalandı. Gözaltına alınan 4'ü kadın 6 şüpheli, sorgulanmak üzere TEM şubelerine götürüldü.
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