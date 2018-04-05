Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Eskişehir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY yönelik soruşturma çerçevesinde 6 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir, Niğde, Manisa ve Van’da ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında gözaltı kararı verilen S.E., Ö.P., A.D., İ.S., H.T. ve F.K.’yı yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Öte yandan örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock’u kullandıkları belirlenen 4’ü kadın olmak üzere toplam 6 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüdüğü öğrenildi.