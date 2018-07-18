Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 16 asker adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 15'i muvazzaf, 1'i meslekten ihraç 16 rütbeli asker adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri 12 Temmuz'da Eskişehir, Ankara, İzmir, Batman ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15'i muvazzaf, 1'i meslekten ihraç 16 rütbeli asker yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamaların tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!
İstanbul'da metrobüs sapığı suçüstü yakalandı
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
K. Kore lideri teftiş ettiği yatırımların hiçbirinden memnun kalmadı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Trafik tıkanınca sevişmeye başladılar!
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum