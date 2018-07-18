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Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 16 asker adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 13:04 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 15'i muvazzaf, 1'i meslekten ihraç 16 rütbeli asker adliyeye sevk edildi.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 15'i muvazzaf, 1'i meslekten ihraç 16 rütbeli asker adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri 12 Temmuz'da Eskişehir, Ankara, İzmir, Batman ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15'i muvazzaf, 1'i meslekten ihraç 16 rütbeli asker yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamaların tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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