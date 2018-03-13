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Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 13:43 | Son Güncelleme

Eskişehir merkezli 8 farklı ilde düzenlenen operasyonda Eskişehir’de gözaltına alınanlar sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle Eskişehir, İstanbul, Mersin, İzmir, Ankara, Kastamonu, Elazığ ve Aydın’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eskişehir merkezli 8 farklı ilde düzenlenen operasyonda Eskişehir’de gözaltına alınanlar sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle Eskişehir, İstanbul, Mersin, İzmir, Ankara, Kastamonu, Elazığ ve Aydın’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 40 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler de sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.
Şüphelilerin, kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede

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Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede
2 / 7

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede
3 / 7

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede
4 / 7

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede
5 / 7

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede
6 / 7

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede
7 / 7

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar hastanede
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