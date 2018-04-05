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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürdüğü belirtilen şüpheli Araştırma Görevlisi Volkan Bayar’ın bir süre önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı öğr

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

IHAAW161303-ASA/05-04-2018 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürdüğü belirtilen şüpheli Araştırma Görevlisi Volkan Bayar’ın bir süre önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. 05.04.2018 16:13:03 TSI NNNN

IHAAW161303-ASA/05-04-2018

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürdüğü belirtilen şüpheli Araştırma Görevlisi Volkan Bayar’ın bir süre önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

05.04.2018 16:13:03 TSI
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