Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürdüğü belirtilen şüpheli Araştırma Görevlisi Volkan Bayar’ın bir süre önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı öğr

IHAAW161303-ASA/05-04-2018
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürdüğü belirtilen şüpheli Araştırma Görevlisi Volkan Bayar’ın bir süre önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
05.04.2018 16:13:03 TSI
NNNN
Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü
Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!
'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim
Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı
Evine gelen erkeklere çocuklarının yanında sevgilisini sattı!
Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik
Emlak kralının 150 bin dolarlık olay cenazesi! Mücevherlerle donatıp öyle yaktılar
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum