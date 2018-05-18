Eskişehir ve Sivas'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir ve Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!
Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu
Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!
Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!
Burası ölüm yolu! Oraya giden kurtulamıyor
Müzeler paylaşamıyor! Dünya Amasya'dan duyacak
Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması
Stadyumda korkunç görüntüler! Bekçi 'Aman Tanrım' diyerek kaçtı
Okuyucu Yorumları 0 yorum