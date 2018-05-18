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Eskişehir ve Sivas'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 12:53 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir ve Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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