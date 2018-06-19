Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu (2)

KOCAELİ'DE ŞİRKET ORTAĞINA GÖZALTI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organiza Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle, çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şirkete yönelik Eskişehir'de düzenlenen operasyon kapsamında, şirketin ortağı Sadun K.'yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Sadun K.'nin ifadesi alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)
Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!
Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!
Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Öğrenciler eğlence sabahına böyle uyandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum