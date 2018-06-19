Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu (2)

KOCAELİ'DE ŞİRKET ORTAĞINA GÖZALTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organiza Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle, çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şirkete yönelik Eskişehir'de düzenlenen operasyon kapsamında, şirketin ortağı Sadun K.'yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Sadun K.'nin ifadesi alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

