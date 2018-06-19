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Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ'DE ŞİRKET ORTAĞINA GÖZALTI Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organiza Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle, çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şirkete yönelik Eskişehir'de düzenlenen operasyon kapsamında, şirketin ortağı Sadun K.'yi gözaltına aldı.

KOCAELİ'DE ŞİRKET ORTAĞINA GÖZALTI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organiza Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle, çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şirkete yönelik Eskişehir'de düzenlenen operasyon kapsamında, şirketin ortağı Sadun K.'yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Sadun K.'nin ifadesi alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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