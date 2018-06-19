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Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

SERBEST KALDI Eskişehir'de, dijital para sistemine yatırım vaadi ile yaklaşık 10 bin kişiden 100 milyon liraya yakın para toplayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şirket ortaklarından Muhammet S., sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

SERBEST KALDI
Eskişehir'de, dijital para sistemine yatırım vaadi ile yaklaşık 10 bin kişiden 100 milyon liraya yakın para toplayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şirket ortaklarından Muhammet S., sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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