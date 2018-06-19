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Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, dijital para sistemine yatırım vaadi ile yaklaşık 10 bin kişiden 100 milyon liraya yakın para toplayarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şirkete, polis baskın düzenledi.

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, dijital para sistemine yatırım vaadi ile yaklaşık 10 bin kişiden 100 milyon liraya yakın para toplayarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şirkete, polis baskın düzenledi. Şirket ortaklarının gözaltına alındığı baskında, 73 bin 300 TL ve 600 dolar ile 1 Glock marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bugün Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir residansta bulunan şirkete baskın düzenledi. Ekipler, şirketin ortaklarından Muhammet S. (24) ile bir yetkiliyi gözaltına aldı. Şirkette yapılan aramada, 73 bin 300 TL, 600 dolar, 7 dizüstü bilgisayar,1 hard disk, 1 Glock marka ruhsatsız tabanca, 35 fişek, 14 reklam amaçlı hazırlanmış metal obje, farklı bankalara ait dekontlar, şirkete ait çok sayıda doküman ele geçirildi. Ayrıca, 2012 model lüks araca el konuldu. Şüphelilerden şirket yetkilisi KOM Şubesi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, şirket ortağı Muhammet S. ise 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. Bu arada, şirketin diğer ortağı Sadun K.'nin (50) de Kocaeli'de polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

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