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Eskişehir'de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1'i eski teğmen, 2 kişi tutuklandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1'i eski teğmen, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri önceki gün, Kocaeli ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında yakalama kararı olan 3 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eskişehir merkezdeki 3 eve yapılan operasyonda, daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen eski teğmen Emre B. ile Adem A. ve Sait G. yakalandı. Gözaltına alınan ve 'terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan şüpheliler, sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Emre B. ile Sait G., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi, diğer şüpheli Adem A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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