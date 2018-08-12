HABER

Eskişehir'de 200 polis ve drone'la uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de 200 polisin katılımıyla düzenlenen, drone da kullanılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız silah ele geçirildi.

Eskişehir'de 200 polis ve drone'la uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 200 polisin katılımıyla düzenlenen, drone da kullanılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Özel Harekat Şubesi polislerinin de yer aldığı toplam 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda Gazipaşa, Fevzi Çakmak ve Yeşiltepe mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda bazı evlerin demir kapıları ve pencere camları kırılarak içeriye girildi, narkotik köpeği de evlerde polislerle birlikte uyuşturucu madde aradı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3'ü suça sürüklenen çocuk, 14 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerinde yapılan aramada 67.93 gram bonzai, 9 sentetik uyuşturucu hap, 0.50 gram skunk, bonzai çoğaltımında kullanılan 6 çakmak gazı, bonzai çoğaltımında kullanılan 2 sinek ilacı, 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 16 mermi, 51 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgulamalarının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de 200 polis ve drone'la uyuşturucu operasyonuEskişehir'de 200 polis ve drone'la uyuşturucu operasyonuEskişehir'de 200 polis ve drone'la uyuşturucu operasyonuEskişehir'de 200 polis ve drone'la uyuşturucu operasyonu

PARTNERTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttıTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttı
Balayı yolundaki kazada gelin öldü, damat ve 2 kişi yaralıBalayı yolundaki kazada gelin öldü, damat ve 2 kişi yaralı
Denizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sahile vurduDenizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sahile vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.