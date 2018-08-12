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Eskişehir'de 200 polis ve drone'la uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de 200 polisin katılımıyla düzenlenen, drone da kullanılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız silah ele geçirildi.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 200 polisin katılımıyla düzenlenen, drone da kullanılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Özel Harekat Şubesi polislerinin de yer aldığı toplam 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda Gazipaşa, Fevzi Çakmak ve Yeşiltepe mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda bazı evlerin demir kapıları ve pencere camları kırılarak içeriye girildi, narkotik köpeği de evlerde polislerle birlikte uyuşturucu madde aradı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3'ü suça sürüklenen çocuk, 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerinde yapılan aramada 67.93 gram bonzai, 9 sentetik uyuşturucu hap, 0.50 gram skunk, bonzai çoğaltımında kullanılan 6 çakmak gazı, bonzai çoğaltımında kullanılan 2 sinek ilacı, 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 16 mermi, 51 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin sorgulamalarının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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