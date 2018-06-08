Eskişehir'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 1'i teğmen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Eskişehir cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında yakalama kararı olan 4 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eskişehir merkezdeki 4 eve yapılan operasyonda, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen teğmen Emre B. ile Tuğba C., Nuray K. ve Adem A. yakalandı. 'Terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan 4 kişi, TEM Şubesi'ne götürüldü.
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